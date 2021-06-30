В храме Христа Спасителя прошёл молебен об успехе сборной России на Играх в Токио

По окончании встречи российских олимпийцев с президентом Владимиром Путиным в храме Христа Спасителя прошёл молебен об успехе сборной России на Олимпиаде в Токио.
Богослужение возглавлял председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).
«Сегодня в Кремле состоялась встреча и напутственная речь Президента для олимпийской сборной России. А так же всей командой мы поставили свечки в храме Христа Спасителя и помолились», — написал на своей странице в «Инстаграме» трёхкратный чемпион мира, член олимпийской сборной России по спортивной гимнастике Артур Далалоян.
Фото можно посмотреть на странице Артура Далалояна в «Инстаграме».
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
- 30 июня 2021
-
23:20
-
20:38
-
19:33
-
18:16
-
18:06
-
17:57
-
17:37
-
17:34
-
15:52
-
11:43
-
00:01
- 29 июня 2021
-
23:45
-
18:22
-
17:55
-
17:41
-
17:32
-
17:30
-
16:31
-
13:43
-
12:52
- 28 июня 2021
-
18:07
-
17:34
-
11:50
- 27 июня 2021
-
18:09
-
17:16
-
14:53
-
12:28
-
10:44
- 26 июня 2021
-
21:44
-
15:33
-
12:23
- 25 июня 2021
-
23:14
-
18:45
-
13:11
- 24 июня 2021
-
22:39