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В храме Христа Спасителя прошёл молебен об успехе сборной России на Играх в Токио

В храме Христа Спасителя прошёл молебен об успехе сборной России на Играх в Токио
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По окончании встречи российских олимпийцев с президентом Владимиром Путиным в храме Христа Спасителя прошёл молебен об успехе сборной России на Олимпиаде в Токио.

Богослужение возглавлял председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

«Сегодня в Кремле состоялась встреча и напутственная речь Президента для олимпийской сборной России. А так же всей командой мы поставили свечки в храме Христа Спасителя и помолились», — написал на своей странице в «Инстаграме» трёхкратный чемпион мира, член олимпийской сборной России по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

Фото можно посмотреть на странице Артура Далалояна в «Инстаграме».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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