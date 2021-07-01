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Тренер российских синхронисток прокомментировала запрет изображения медведя на купальнике

Тренер российских синхронисток прокомментировала запрет изображения медведя на купальнике
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Татьяна Данченко, тренер российского дуэта синхронисток Светлана Ромашина — Светлана Колесниченко, прокомментировала новость, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио.

«Пусть это будет наша самая большая неприятность. Наша художница по купальникам Кристина Терентьева сейчас будет срочно шить по подтверждённым эскизам другие купальники.

Безусловно, жаль, хорошие были эскизы, но мы хотим эту историю оставить позади, мы приняли эти рекомендации и идём дальше. Тратить на это силы нет никакого желания», — цитирует Данченко «Р-Спорт».

Напомним, российским спортсменам из-за санкций ВАДА запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

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