Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет изображения медведя на купальнике сборной России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио (Япония).

«Запретите улыбку Ромашиной и красоту Колесниченко? Это ведь тоже Россия!

Девочки, вперёд! Золотые мои русалки! Никакие враги не сломят нас! Так победим! А я прокомментирую!» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР). Летняя Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.