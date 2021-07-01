Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет изображения медведя на купальнике сборной России
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио (Япония).
«Запретите улыбку Ромашиной и красоту Колесниченко? Это ведь тоже Россия!
Девочки, вперёд! Золотые мои русалки! Никакие враги не сломят нас! Так победим! А я прокомментирую!» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР). Летняя Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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