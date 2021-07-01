Олимпийская сборная России получила экипировку перед Токио. Репортаж
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Сегодня, 1 июля, в ТЦ «Арена Плаза» на Ленинградском проспекте открылся экипировочный центр компании ZASPORT. Сюда в течение ближайших двух с половиной недель за новой формой будут приезжать спортсмены и члены делегации Команды ОКР, которые скоро отправятся на Игры XXXII Олимпиады в Токио.
В мероприятии приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина и генеральный директор ВТБ Арены Андрей Лунтовский. Они осмотрели экипировочный центр, пообщались со спортсменами, узнали их мнение о новой коллекции, а также ответили на вопросы журналистов.
Главные фото с открытия экипировочного центра компания ZASPORT — в фотоподборке «Чемпионата».
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