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Олимпийская сборная России получила экипировку перед Токио. Репортаж

Олимпийская сборная России получила экипировку перед Токио. Репортаж
ZASPORT
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Сегодня, 1 июля, в ТЦ «Арена Плаза» на Ленинградском проспекте открылся экипировочный центр компании ZASPORT. Сюда в течение ближайших двух с половиной недель за новой формой будут приезжать спортсмены и члены делегации Команды ОКР, которые скоро отправятся на Игры XXXII Олимпиады в Токио.

В мероприятии приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина и генеральный директор ВТБ Арены Андрей Лунтовский. Они осмотрели экипировочный центр, пообщались со спортсменами, узнали их мнение о новой коллекции, а также ответили на вопросы журналистов.

Главные фото с открытия экипировочного центра компания ZASPORT — в фотоподборке «Чемпионата».

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