Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Тина Канделаки отреагировала на запрет изображения медведя на купальнике сборной России

Тина Канделаки отреагировала на запрет изображения медведя на купальнике сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на новость, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио (Япония).

«Помните, как нашим синхронисткам якобы случайно отключали музыку во время выступления? Теперь вот медведя на купальниках изображать нельзя. Полагаю, что балалайку и матрёшку тоже.

Такие действия говорят именно что о желании отдельных чиновников лишить наших спортсменов не только флага и гимна, но и идентичности. И, разумеется, помешать победить», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР). Летняя Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021