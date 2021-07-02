Тина Канделаки отреагировала на запрет изображения медведя на купальнике сборной России

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на новость, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио (Япония).
«Помните, как нашим синхронисткам якобы случайно отключали музыку во время выступления? Теперь вот медведя на купальниках изображать нельзя. Полагаю, что балалайку и матрёшку тоже.
Такие действия говорят именно что о желании отдельных чиновников лишить наших спортсменов не только флага и гимна, но и идентичности. И, разумеется, помешать победить», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР). Летняя Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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