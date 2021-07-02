Сборная России решила поехать на Олимпиаду в Токио со священником

Главный духовник олимпийской сборной России, которая выступит на Играх в Токио, протоиерей Андрей Алексеев будет единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви. Об этом рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).
«Главный духовник едет, отец Андрей Алексеев, но раньше их было больше. Всё-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе. Но он всю эту работу будет брать на себя. Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились», — цитирует его «Р-Спорт».
Андрей Алексеев был назначен духовником олимпийской сборной указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 27 июля 2016 года. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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