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В Кремле отреагировали на запрет изображения медведя на купальниках сборной России на ОИ

В Кремле отреагировали на запрет изображения медведя на купальниках сборной России на ОИ
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал новость, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио (Япония).

«Есть определённые решения МОК (Международного олимпийского комитета. — Прим. «Чемпионата»), их нужно выполнять. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны: в МОК официально признали медведя символом России, это тоже неплохо», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР). Летняя Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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