Беременная легкоатлетка из США объяснила, зачем приняла участие в отборе на Игры в Токио

Американская легкоатлетка Линдси Флак объяснила, зачем приняла участие в национальном отборе на Олимпийские игры в Токио.

Спортсменка, которая выступает в семиборье, находится на 18-й неделе беременности. Она выходила на старт в каждой дисциплине, но либо делала одну попытку, либо пробегала неполную дистанцию.

«Женщины, вы потрясающие! Мамочки, вы #крутые #сильные #одарённые #любимые. Эта неделя оказалась совсем не такой, как я ожидала. Спасибо моей сестре и подруге по команде за то, что вдохновили меня показать будущего малыша и рассказать о нём миру!

Я вышла на этот старт ради себя. Хотела завершить спортивную карьеру, прежде чем жить дальше. Меня спрашивали, вернусь ли я в спорт, и мой ответ был отрицательным, но теперь – посмотрим.

Видите, что я могу соревноваться, давая жизнь следующему поколению, стремиться к своим целям! Могу даже прыгать на тренировке.

Рада, что смогла стать источником позитива, света и вдохновения для многих #скромных и #великих», — написала Флак на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Линдси Флак в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Линдси Флак в «Инстаграме». Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC.