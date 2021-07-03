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Фетисов – о запрете МОК на изображение медведя на купальниках: круче ерунды не придумать

Фетисов – о запрете МОК на изображение медведя на купальниках: круче ерунды не придумать
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Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на то, что МОК запретил сборной России по синхронному плаванию выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио (Япония).

«Конечно, когда сборная СССР играла на чемпионатах за рубежом, мы сталкивались с мелкими гадостями: безобразным судейством и провокациями, которые устраивали наши недруги от лица западных болельщиков. Но как можно сравнивать это с тем, что наших спортсменов сегодня официально лишили гимна и флага России? Чтобы руководство какой-то страны или международного комитета посмело демонстративно плюнуть в спортсменов нашего государства — такое было просто немыслимо.

Я не знаю, как можно было допустить то, что происходит сейчас. Вещи, которые на официальном уровне позволяют сегодня устроители соревнований в отношении россиян, — это беспредел какой-то. Я считаю, это недоработка нашего спортивного руководства. Мы сами разрешили обращаться с собой подобным образом. Ущемлены наши спортсмены, страдают граждане Российской Федерации. Надо делать выводы.

Круче ерунды не придумать — Международным Олимпийским комитетом попран сам смысл международного спорта!» — приводит слова Фетисова ФАН.

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