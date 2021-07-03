Фавориток в беге на 400 м из Намибии отстранили от ОИ из-за высокого уровня тестостерона

18-летних представительниц Намибии Кристин Мбома и Беатрис Масилинги отстранили от участия в беге на 400 метров на Олимпийских играх в Токио (Япония) из-за повышенного уровня тестостерона. Отметим, что Мбома и Масилинги демонстрировали сильнейшие результаты на данной дистанции в текущем сезоне.
У обеих спортсменок обнаружили аномалии в развитии — их природный уровень основного полового гормона – тестостерона гораздо выше нормы у женщин. Согласно правилам World Athletics, они не имеют права участвовать в соревнованиях на дистанции от 400 до 1.600 метров. Однако по тем же правилам Мбома и Масилинги разрешат выступить в беге на 100 и 200 метров.
Мбома пробежала 400 м быстрее всех в текущем сезоне (48,54) и была основным фаворитом на этой дистанции в Токио. У Масилинги – третье время сезона (49,53). При этом обе спортсменки квалифицировались на Олимпиаду ещё и на 200 м.
- 3 июля 2021
-
11:10
-
10:54
- 2 июля 2021
-
23:17
-
17:40
-
13:28
-
11:11
-
10:12
-
09:09
-
09:00
-
00:47
- 1 июля 2021
-
22:00
-
20:55
-
19:30
-
15:44
-
15:25
-
14:59
-
14:43
-
12:55
- 30 июня 2021
-
23:20
-
20:38
-
19:33
-
18:16
-
18:06
-
17:57
-
17:37
-
17:34
-
15:52
-
11:43
-
00:01
- 29 июня 2021
-
23:45
-
18:22
-
17:55
-
17:41
-
17:32
-
17:30