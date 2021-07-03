Фавориток в беге на 400 м из Намибии отстранили от ОИ из-за высокого уровня тестостерона

18-летних представительниц Намибии Кристин Мбома и Беатрис Масилинги отстранили от участия в беге на 400 метров на Олимпийских играх в Токио (Япония) из-за повышенного уровня тестостерона. Отметим, что Мбома и Масилинги демонстрировали сильнейшие результаты на данной дистанции в текущем сезоне.

У обеих спортсменок обнаружили аномалии в развитии — их природный уровень основного полового гормона – тестостерона гораздо выше нормы у женщин. Согласно правилам World Athletics, они не имеют права участвовать в соревнованиях на дистанции от 400 до 1.600 метров. Однако по тем же правилам Мбома и Масилинги разрешат выступить в беге на 100 и 200 метров.

Мбома пробежала 400 м быстрее всех в текущем сезоне (48,54) и была основным фаворитом на этой дистанции в Токио. У Масилинги – третье время сезона (49,53). При этом обе спортсменки квалифицировались на Олимпиаду ещё и на 200 м.