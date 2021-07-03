Чемпион мира по карате пропустит Олимпиаду в Токио из-за допинга
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Четырёхкратный чемпион мира по карате, иранец Бахман Асгари дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
Всемирная федерация карате сообщила, что в мае спортсмен сдал положительную допинг-пробу. Срок дисквалификации начинается 14 июня 2021 года.
Асгари, выступающий в весовой категории до 75 кг, пропустит Олимпийские игры в Токио.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
Организаторы Игр рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.
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