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Глава Международной ассоциации спортивной прессы — об антиковидных мерах: это неприемлемо!

Глава Международной ассоциации спортивной прессы — об антиковидных мерах: это неприемлемо!
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Президент Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло оценил антиковидные меры в отношении журналистов.

«Народ Японии не должен видеть в нас врага, распространяющего коронавирус. Мы едем не для того, чтобы разрушать всё вокруг, а чтобы оставить послание надежды. Большая опасность заключается в том, что в рамках этой кампании прибывающих в Токио иностранцев ставят в один ряд с разносчиками инфекции, поэтому люди боятся нас, иногда это может привести к трудностям. Важно, что мы начинаем общаться с организаторами в уважительной манере, так как понимаем их мнение, понимаем, насколько это тяжело для них. Но мы должны найти решение, если можно так сказать, человеческое решение, потому что я не могу поверить в такое японское гостеприимство. Это особый случай, но мы не в состоянии войны. В некотором роде мы будто заложники, даже находясь дома. И в некотором смысле жителей Японии просят следить за всеми. Это неприемлемо!» — цитирует Мерло Inside The Games.

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