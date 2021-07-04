Глава Международной ассоциации спортивной прессы — об антиковидных мерах: это неприемлемо!

Президент Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло оценил антиковидные меры в отношении журналистов.
«Народ Японии не должен видеть в нас врага, распространяющего коронавирус. Мы едем не для того, чтобы разрушать всё вокруг, а чтобы оставить послание надежды. Большая опасность заключается в том, что в рамках этой кампании прибывающих в Токио иностранцев ставят в один ряд с разносчиками инфекции, поэтому люди боятся нас, иногда это может привести к трудностям. Важно, что мы начинаем общаться с организаторами в уважительной манере, так как понимаем их мнение, понимаем, насколько это тяжело для них. Но мы должны найти решение, если можно так сказать, человеческое решение, потому что я не могу поверить в такое японское гостеприимство. Это особый случай, но мы не в состоянии войны. В некотором роде мы будто заложники, даже находясь дома. И в некотором смысле жителей Японии просят следить за всеми. Это неприемлемо!» — цитирует Мерло Inside The Games.
- 4 июля 2021
-
00:30
- 3 июля 2021
-
21:54
-
19:21
-
16:01
-
13:29
-
13:17
-
12:24
-
11:10
-
10:54
- 2 июля 2021
-
23:17
-
17:40
-
13:28
-
11:11
-
10:12
-
09:09
-
09:00
-
00:47
- 1 июля 2021
-
22:00
-
20:55
-
19:30
-
15:44
-
15:25
-
14:59
-
14:43
-
12:55
- 30 июня 2021
-
23:20
-
20:38
-
19:33
-
18:16
-
18:06
-
17:57
-
17:37
-
17:34
-
15:52
-
11:43