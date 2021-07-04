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На Играх в Токио около половины соревнований могут пройти без зрителей

На Играх в Токио около половины соревнований могут пройти без зрителей
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Около 40% соревнований на летних Олимпийских играх в Токио, которые начнутся менее чем через три недели, могут пройти без зрителей, если организаторы примут решение дополнительно снизить предел посещаемости спортивных объектов. Об этом информирует агентство Kyodo.

Решение коснётся матчей по футболу, бейсболу, баскетболу, соревнований по лёгкой атлетике, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Организаторы Игр рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

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