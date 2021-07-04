Сербский гребец сдал положительный тест на коронавирус по прилёте на ОИ в Токио

Милош Васич, спортсмен олимпийской сборной Сербии по академической гребле, сдал положительный тест на коронавирус после прибытия в Токио (Япония) на Олимпийские игры. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Сербии (ОКС).

Вчера, 3 июля команда Сербии приземлилась в Токио, после чего все её участники прошли обязательное тестирование на коронавирус, которое и выявило его следы у Васича. Серб экстренно был помещён на недельный карантин в отеле. Отмечается, что Васич чувствует себя хорошо, у него нет симптомов болезни. Если он в ближайшее время сдаст два отрицательных теста на коронавирус подряд, то сможет вернуться в расположение команды и продолжить подготовку к Играм.

В ОКС подчеркнули, что за 72 часа до вылета в Токио все члены сборной Сербии прошли тестирование на вирус, однако все его результаты были отрицательными, в том числе у Васича.

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