В ФГР рассказали, как Евгений Трефилов будет помогать женской сборной России на ОИ
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Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин рассказал, как первый вице-президент ФГР Евгений Трефилов, не вошедший в тренерский штаб сборной России на Игры, будет помогать женской национальной команде на Олимпиаде.
«У нас в любом случае будет телефонная связь с Трефиловым. Наверняка он станет помогать исходя из своего огромного опыта какими-то установками, советами тренерскому штабу. Он не будет пересекаться со сборной, он не будет находиться на территории олимпийской деревни», — рассказал Воронин на пресс-конференции.
Летние Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа. Изначально они должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии состязания перенесли на год.
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