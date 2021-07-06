На церемонии открытия Олимпиады смогут присутствовать только представители МОК

Организаторы Олимпийских Игр в Токио внесли очередные коррективы, связанные с ограничением зрителей на церемонии открытия и соревнованиях. По данным Asashi, церемония открытия и масштабные мероприятия на Национальном стадионе будут проходить без зрителей. Единственным исключением являются представители Международного олимпийского комитета.

Предполагалось, что таких представителей будет порядка 10 000, однако организаторы намереваются сократить и их число. Ожидается, что официально об этом будет объявлено по итогам заседания, которое запланировано на 8 июля.

Мероприятия и соревнования, которые пройдут вне Национального стадиона, зрители посетить смогут.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.