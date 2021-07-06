Ирина Роднина прокомментировала запрет государственных символов России на ОИ в Токио

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала то, что российские спортсмены лишены права использовать государственную символику на летних Олимпийских играх в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

«В некоторых видах спорта выступать при пустых трибунах практически невозможно. Отсутствие на Олимпиаде российских государственных символов — это удар по спортсменам. Наша задача — поддержать их, показать, что мы их любим и будем всегда поддерживать и болеть за них», — приводит слова Родниной пресс-служба министерства спорта Российской Федерации.

Напомним, на Олимпиаде в Токио российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).