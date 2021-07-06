Капитан сборной России по гандболу прокомментировала антиковидные ограничения на Играх

Олимпийская чемпионка по гандболу, капитан ЦСКА Дарья Дмитриева поделилась ожиданиями от предстоящих Игр в Токио, а также прокомментировала антиковидные ограничения на Играх.
«Не только спортсмены, но и вообще все люди уже настолько привыкли к тому, что ограничения есть везде, что это не вызывает никаких эмоций. Даже наоборот, искреннее удивление у тебя возникает уже в тот момент, когда ты слышишь, что где-то можно снять защитную маску, прямо эффект «вау». Вот на наших последних сборах в Сочи нам запретили даже делать доставку еды в номер. Но особо об этом не задумываешься, сейчас мы все целиком погружены в работу и понимаем, что самое главное – выжить», — цитирует спортсменку «Комсомольская Правда».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.
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