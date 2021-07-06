Шубенков — о турнире в Венгрии: этот старт для меня как чемпионат мира был

Российский бегун Сергей Шубенков, занявший третье место в беге на 110 метров с барьерами на международном турнире, проходившем в Венгрии, рассказал о своей физической форме.

«Всё хорошо у меня, я как первый раз приехал. Этот старт для меня как чемпионат мира был. Всё очень непривычно пока, но привыкать к этому приятно. Но понимаю, что ещё есть над чем работать», — приводит слова легкоатлета ТАСС.

В прошлом месяце дисциплинарный трибунал в Лондоне оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил и признал его невиновным. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины бегуна в использовании запрещённого вещества. 23 июня Шубенков победил в предварительном забеге на чемпионате России в Чебоксарах, показав результат 13,32 секунды.

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