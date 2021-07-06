Японка пыталась потушить олимпийский огонь Токио-2020 водяным пистолетом в знак протеста

53-летняя женщина из Японии пыталась потушить огонь Олимпийских игр в Токио (Япония) в знак протеста против проведения Олимпиады на фоне пандемии коронавируса. Инцидент произошёл в ходе эстафеты олимпийского огня в городе Мито.
Японка пыталась потушить олимпийский огонь Токио водяным пистолетом в знак протеста
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=PBMmRHL59yc&t=6s
Японка дождалась, когда факелоносец приблизится как можно ближе, и начала брызгать на пламя водой, при этом выкрикивая фразы: «Конец Олимпийским играм!» Вскоре женщину заметили представители полиции и арестовали. На данный момент неизвестно, какое наказание она получит.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
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