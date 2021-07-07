World Athletics оспорит запрет на присутствие зрителей на марафонах Олимпиады в Токио

Организаторы летних Олимпийских игр – 2020 в Токио запретили зрителям стоять вдоль дорог во время марафонов и соревнований по спортивной ходьбе, сообщает Reuters.



Это решение продиктовано мерами по борьбе с коронавирусом в стране. Однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не согласна с такими условиями проведения соревнований.



«Международная ассоциация легкоатлетических федераций выражает удивление этим новым решением о соревнованиях в Саппоро, которое, вероятно, несовместимо с решением разрешить до 10 000 зрителей на площадках в Токио, многие из которых являются закрытыми. Мы обсудим это решение как можно скорее, так как было бы большим позором не пригласить зрителей на спортивную ходьбу и марафон в Саппоро, учитывая популярность обеих дисциплин в Японии и то, что они проводятся на открытом воздухе», – высказали свою позицию в организации.

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