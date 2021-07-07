Источник: двое российских гребцов, которые должны были поехать на ОИ, попались на допинге

Российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были войти в состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио, попались на допинге. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сообщается, что проба А показала наличие мельдония в крови спортсменов. 17 июня они были на сборах в Греции, там у них взяли две пробы на допинг. 1 июля пробу А вскрыли, и оказалось, что в крови спортсменов обнаружен мельдоний.

Также сообщается, что Моргачев и Сорин не понимают, откуда у них в анализах мог оказаться мельдоний. Гребцы указывают на некие пищевые добавки, которые они принимали строго по согласованию с тренерским штабом. Завтра специалисты должны вскрыть пробу Б для подтверждения результатов. Моргачёв и Сорин не попали в состав сборной России на Олимпиаду.