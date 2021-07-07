Губерниев оценил новость о российских гребцах, которых поймали на допинге перед ОИ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, попались на допинге.
«Я в ужасе. Это лютый… Куда смотрели спортсмены и врачи? Мне ужасно стыдно. Это полный привет. Большего позора было трудно ожидать. Особенно после того, через что мы прошли перед этой Олимпиадой.
Большой привет спортсменам, тренерам и врачам. Это всё не добавляет оптимизма при подготовке. Надеюсь и уповаю на оставшихся спортсменов, у нас классная одиночница», — рассказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что проба А показала наличие мельдония в крови спортсменов. 17 июня они были на сборах в Греции, там у них взяли две пробы на допинг. 1 июля пробу А вскрыли, и оказалось, что в крови спортсменов обнаружен мельдоний. Также сообщается, что Моргачев и Сорин не понимают, откуда у них в анализах мог оказаться мельдоний. Гребцы указывают на некие пищевые добавки, которые они принимали строго по согласованию с тренерским штабом. Завтра, 8 июля, специалисты должны вскрыть пробу Б для подтверждения результатов. Моргачёв и Сорин не попали в состав сборной России на Олимпиаду.
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