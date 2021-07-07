«Надежда на пробу Б — глупость». Юрист Пацев — о допинге российских гребцов

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал новость о том, что российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, попались на допинге. Проба Б, как ожидается, будет вскрыта завтра, 8 июля.

«Надежда на пробу Б? Это глупость, проба Б, очевидно, покажет наличие того же вещества. Вероятность ошибки лаборатории по поводу мельдония равняется нулю. Методика по обнаружению мельдония понятна, мельдоний — стабильная молекула», — рассказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее сообщалось, что проба А показала наличие мельдония в крови спортсменов. 17 июня они были на сборах в Греции, там у них взяли две пробы на допинг. 1 июля пробу А вскрыли, и оказалось, что в крови спортсменов обнаружен мельдоний. Также сообщается, что Моргачев и Сорин не понимают, откуда у них в анализах мог оказаться мельдоний. Гребцы указывают на некие пищевые добавки, которые они принимали строго по согласованию с тренерским штабом. Завтра, 8 июля, специалисты должны вскрыть пробу Б для подтверждения результатов. Моргачёв и Сорин не попали в состав сборной России на Олимпиаду.