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Эстафета олимпийского огня в Токио пройдёт мимо общедоступных городских дорог

Эстафета олимпийского огня в Токио пройдёт мимо общедоступных городских дорог
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Эстафета олимпийского огня в Токио пройдёт мимо общедоступных городских дорог. Об этом сообщило издательство L’Équipe.

Согласованный ранее маршрут отменён из-за возможного заражения коронавирусом. Эстафета олимпийского огня, который привезут в Токио 9 июля, пройдёт по другим участкам.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

Также планируется проводить все мероприятия после 9 часов вечера без зрителей, включая церемонии открытия и закрытия.

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