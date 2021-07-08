В Токио вводится режим ЧС с 12 июля по 22 августа. Олимпиада стартует 23 июля

В период с 12 июля по 22 августа в Токио японские власти вводят режим ЧС из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.

Режим чрезвычайной ситуации охватывает время проведения в столице Японии Олимпиады, которая стартует 23 июля.

«В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заболевших, помимо этого, распространяется штамм «дельта». Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа», — приводит слова Нисимуры France24.

На прошлой неделе в Токио было зафиксировано рекордное увеличение числа инфицированных ковидом за месяц.