МОК поддержал решение японских властей провести Олимпиаду-2020 без зрителей

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение властей Японии провести Олимпийские игры без зрителей на трибунах.
«МОК и IPC, уважая это решение, поддерживают его в интересах безопасного проведения Игр. В то же время все пять заинтересованных сторон, имея в виду интересы болельщиков и спортсменов, сожалеют, что эту меру пришлось привести в действие», — говорится в пресс-релизе МОК.
Сегодня, 8 июля, состоялась пятисторонняя встреча с участием министра по делам Игр Тамаё Марукавы, главы МОК Томаса Баха, главы Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса, губернатора Токио Юрико Коикэ, главы оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото. В ходе беседы было объявлено, что допуск японских болельщиков на олимпийские объекты в префектурах Токио, Тиба, Канагава и Сайтама будет запрещён. При этом в Фукусиме, Мияги и Сидзуоке лимит на допуск зрителей составит 10 тыс. человек и не более 50% от максимальной вместимости арен. Вопрос о допуске зрителей на Паралимпийские игры будет решён после Олимпиады.
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