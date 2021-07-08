За сборную Великобритании на летних ОИ впервые выступит больше женщин, чем мужчин
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Олимпийский комитет Великобритании (BOA) огласил состав национальной сборной на летние Олимпийские игры в Токио (Япония), который пройдут с 23 июля по 8 августа.
Великобританию в Токио представят 376 спортсменов, которые выступят в 26 видах спорта. Ещё 22 человека внесены в резервный список. При этом впервые в истории летних Олимпиад страна отправит на Игры больше женщин (201), чем мужчин (175).
На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) сборная Великобритании завоевала 27 золотых, 23 серебряных и 17 бронзовых медалей, заняв второе место в итоговом медальном зачёте.
Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио.
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