У литовского спортсмена, прибывшего на Олимпиаду, обнаружен коронавирус

Спортсмен из сборной Литвы, который находился в тренировочном лагере в префектуре Канагава на предварительных сборах перед Олимпийскими играми в Токио, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает агентство Kyodo.

Ранее японское общественное телевидение сообщило, что коронавирус также был обнаружен у одного спортсмена из сборной Израиля, который прибыл в страну для участия в Олимпиаде. Его ПЦР-тест, сданный по прилёте в столичный аэропорт Ханэда, оказался положительным.



Таким образом, у спортсменов уже четырех стран выявлено инфицирование. Ранее коронавирус обнаружили у двух спортсменов из сборной Уганды и одного сербского атлета.



Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.