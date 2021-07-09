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У литовского спортсмена, прибывшего на Олимпиаду, обнаружен коронавирус

У литовского спортсмена, прибывшего на Олимпиаду, обнаружен коронавирус
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Спортсмен из сборной Литвы, который находился в тренировочном лагере в префектуре Канагава на предварительных сборах перед Олимпийскими играми в Токио, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает агентство Kyodo.

Ранее японское общественное телевидение сообщило, что коронавирус также был обнаружен у одного спортсмена из сборной Израиля, который прибыл в страну для участия в Олимпиаде. Его ПЦР-тест, сданный по прилёте в столичный аэропорт Ханэда, оказался положительным.

Таким образом, у спортсменов уже четырех стран выявлено инфицирование. Ранее коронавирус обнаружили у двух спортсменов из сборной Уганды и одного сербского атлета.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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