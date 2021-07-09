Подиум, на который поднимутся чемпионы Игр в Токио, сделан из переработанного пластика

Олимпиада в Токио заслуживает звания самых экологически чистых соревнований в истории спорта. Медали, которыми будут награждаться призёры Олимпийских игр в Токио, изготовлены из переработанной домашней электроники. Из элементов электронных устройств, которые жители Японии сдавали на утилизацию в течение двух лет, извлекли золото, серебро и бронзу, сообщает сайт Оргкомитета Игр.



«Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идёт о смартфонах, компьютерах. Всё собрали и принесли нам жители Токио. Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный — он сделан из переработанного пластика», — рассказал представитель оргкомитета Олимпиады Юки Арата.



Также внутри Олимпийской деревни и между спортивными объектами будут курсировать машины с низким уровнем загрязнения окружающей среды и электромобили. Как отмечают организаторы акции, таким образом они стремятся привлечь внимание к проблемам экологии.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.