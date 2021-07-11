Шестикратный чемпион Европы по плаванию Климент Колесников рассказал про отношение к утренним стартам на соревнованиях.

«В новых условиях всем нам придётся адаптироваться, но мы ведь знали об этом заранее. Я надеюсь, что сложностей нам это не составит. В ISL (Международная плавательная лига) мы тоже утром плавали. На чемпионате России утром я тоже время хорошее показывал. Единственное, что это будет совершенно другой часовой пояс, к нему нужно привыкнуть. Но и этот опыт тоже есть. Надеюсь, что всё будет хорошо», — приводит слова Колесникова агентство «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.