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Колесников рассказал про отношение к утренним стартам

Колесников рассказал про отношение к утренним стартам
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Шестикратный чемпион Европы по плаванию Климент Колесников рассказал про отношение к утренним стартам на соревнованиях.

«В новых условиях всем нам придётся адаптироваться, но мы ведь знали об этом заранее. Я надеюсь, что сложностей нам это не составит. В ISL (Международная плавательная лига) мы тоже утром плавали. На чемпионате России утром я тоже время хорошее показывал. Единственное, что это будет совершенно другой часовой пояс, к нему нужно привыкнуть. Но и этот опыт тоже есть. Надеюсь, что всё будет хорошо», — приводит слова Колесникова агентство «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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