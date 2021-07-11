Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

26 соревнований на Олимпиаде пройдут со зрителями

26 соревнований на Олимпиаде пройдут со зрителями
Комментарии

Спикер организационного комитета Игр Такая Маса рассказал о проведении части соревнований Игр со зрителями.

«Без зрителей будет проведено 724 соревнования, со зрителями – 26», — сказал Маса на экстренно созванном брифинге.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдёт с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов, а число сопровождающих лиц сократят до 41 тысячи. Ранее было принято решение, согласно которому Олимпиада пройдёт без иностранных болельщиков.

Цена вопроса: сколько стоили 5 самых дорогих Олимпийских игр в истории Цена вопроса: сколько стоили 5 самых дорогих Олимпийских игр в истории
Новость по теме
Винер-Усманова — о переживаниях: я же робот такой, который завели 20 лет назад
Новость по теме
Дина Аверина: ставлю себе главную цель такую — дожить до Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021