26 соревнований на Олимпиаде пройдут со зрителями

Спикер организационного комитета Игр Такая Маса рассказал о проведении части соревнований Игр со зрителями.

«Без зрителей будет проведено 724 соревнования, со зрителями – 26», — сказал Маса на экстренно созванном брифинге.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдёт с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов, а число сопровождающих лиц сократят до 41 тысячи. Ранее было принято решение, согласно которому Олимпиада пройдёт без иностранных болельщиков.