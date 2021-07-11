26 соревнований на Олимпиаде пройдут со зрителями
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Спикер организационного комитета Игр Такая Маса рассказал о проведении части соревнований Игр со зрителями.
«Без зрителей будет проведено 724 соревнования, со зрителями – 26», — сказал Маса на экстренно созванном брифинге.
Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдёт с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов, а число сопровождающих лиц сократят до 41 тысячи. Ранее было принято решение, согласно которому Олимпиада пройдёт без иностранных болельщиков.
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