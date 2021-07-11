Воронин: каждый наш соперник хочет обыграть Россию как полномочного олимпийского чемпиона

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин рассказал о целях команды в Токио.



«После победы девчонок в Рио в городе Астрахани в секцию пришли заниматься гандболом порядка сотни девочек. Можно представить, какой бум был в масштабах всей России. Популярность любого вида спорта растёт на фоне побед. От пандемии все спортсмены уже очень сильно устали. И предсказать сейчас, какие новые ограничения введут в Токио, невозможно. Совершенно точно любое перемещение гандболистки по олимпийской деревне должно будет осуществляться в маске. И это реально тяжело, учитывая все климатические условия. У нас классная команда. Как спортсмен я не люблю делать прогнозы, но девчонки отлично заряжены. Каждый наш соперник хочет обыграть Россию как полномочного олимпийского чемпиона, и для нас это дополнительная мотивация», — сказал Воронин YouTube-каналу Олимпийского Комитета России

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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