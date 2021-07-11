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Глава ВФЛА — о Ласицкене: уверена, в Токио она будет в оптимальной форме

Глава ВФЛА — о Ласицкене: уверена, в Токио она будет в оптимальной форме
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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о состоянии чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене.

«Я считаю, что Маша показала вчера хороший результат, всё-таки этот старт проходил у неё без каких-то больших соревновательных эмоций. После 1,95 м она сразу пошла на два метра, а преодолеть эту высоту без дополнительной эмоциональной подпитки было тяжеловато. Поэтому я считаю, что она здорово выступила вчера, молодец. Когда почти через месяц ей придётся выступать на Олимпиаде, то, уверена, в Токио она будет в оптимальной форме и покажет всё, на что способна», — цитирует президента федерации ТАСС.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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