Глава ВФЛА — о Ласицкене: уверена, в Токио она будет в оптимальной форме

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о состоянии чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене.
«Я считаю, что Маша показала вчера хороший результат, всё-таки этот старт проходил у неё без каких-то больших соревновательных эмоций. После 1,95 м она сразу пошла на два метра, а преодолеть эту высоту без дополнительной эмоциональной подпитки было тяжеловато. Поэтому я считаю, что она здорово выступила вчера, молодец. Когда почти через месяц ей придётся выступать на Олимпиаде, то, уверена, в Токио она будет в оптимальной форме и покажет всё, на что способна», — цитирует президента федерации ТАСС.
Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
- 11 июля 2021
-
16:23
-
16:19
-
16:02
-
13:38
-
13:12
-
12:07
-
11:59
-
11:41
-
10:12
-
09:57
-
09:48
-
09:35
- 10 июля 2021
-
21:57
-
14:40
- 9 июля 2021
-
23:29
-
18:20
-
18:04
-
15:46
-
15:21
-
13:48
-
12:45
-
12:23
-
10:25
-
02:06
- 8 июля 2021
-
23:46
-
19:03
-
17:23
-
15:14
-
12:59
-
11:33
- 7 июля 2021
-
19:37
-
19:29
-
17:55
-
17:35
-
17:20