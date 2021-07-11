«Они приносили, я есть не мог». Прыгун в воду Кузнецов пожаловался на питание в Токио

Призёр Олимпийских игр — 2012 в прыжках в воду Евгений Кузнецов рассказал о проблемах с питанием на предолимпийском турнире в Токио (Япония). В апреле прыгуны в воду выступали на Кубке мира в столице Японии, этот старт стал тестовым перед грядущими Олимпийскими играми.
«Меня не тревожит то, что нельзя будет выходить за пределы деревни. Общаться между собой можно в команде, да и ладно. А вот с питанием на тестовых соревнованиях были проблемы. У всех свои предпочтения в еде. Я вот, например, не ем термически обработанные овощи, грибы, рыбу. Они это приносили, я есть не мог. Мне мясо надо. Я — мясоед! Я даже похудел, но чем меньше вешу, тем сильнее! Может, это даже помогло. И у меня с собой была колбаса, благо не отобрали. Мог перекусить бутербродом. Надеюсь, они учтут наши пожелания по питанию», — приводит слова Кузнецова «РИА Новости».
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