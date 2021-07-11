Олимпийская сборная Украины представила свою парадную форму

Национальный олимпийский комитет Украины представил форму сборной, в которой спортсмены выйдут на церемонию открытия и закрытия Олимпиады в Токио.
Производителем формы стала компания Peak. Каждый спортсмен получит 50 единиц одежды.
Всего в Токио отправятся 158 спортсменов украинской сборной.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.
Также планируется проводить все мероприятия после 9 часов вечера без зрителей, включая церемонии открытия и закрытия.
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