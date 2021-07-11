Новак Джокович: в моих планах всегда было участие в Играх. Но сейчас — 50 на 50

Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы на Уимблдоне, ставшей для него третьей на турнирах «Большого шлема» в 2021 году, не исключил, что пропустит Олимпийские игры в Токио.
Джокович не сомневался, что поедет на Игры, чтобы добиться не только календарного, но и «Золотого шлема» в текущем году, но решение организаторов об отсутствии зрителей на трибунах заставило его сомневаться.
«Это не очень хорошая новость. Было большим разочарованием узнать это. Также слышал, что в олимпийской деревне будет множество ограничений. Не исключено, что нельзя будет увидеть выступления других спортсменов вживую. Я даже не смогу взять с собой своего стрингера, который является очень важной частью моей команды. Я должен всё обдумать. В моих планах всегда было участие в Играх. Но сейчас — 50 на 50», — приводит слова Джоковича пресс-служба Уимблдона.
- 12 июля 2021
-
00:20
- 11 июля 2021
-
23:41
-
18:54
-
16:23
-
16:19
-
16:02
-
13:38
-
13:12
-
12:07
-
11:59
-
11:41
-
10:12
-
09:57
-
09:48
-
09:35
- 10 июля 2021
-
21:57
-
14:40
- 9 июля 2021
-
23:29
-
18:20
-
18:04
-
15:46
-
15:21
-
13:48
-
12:45
-
12:23
-
10:25
-
02:06
- 8 июля 2021
-
23:46
-
19:03
-
17:23
-
15:14
-
12:59
-
11:33
- 7 июля 2021
-
19:37
-
19:29