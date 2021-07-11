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Новак Джокович: в моих планах всегда было участие в Играх. Но сейчас — 50 на 50

Новак Джокович: в моих планах всегда было участие в Играх. Но сейчас — 50 на 50
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы на Уимблдоне, ставшей для него третьей на турнирах «Большого шлема» в 2021 году, не исключил, что пропустит Олимпийские игры в Токио.

Джокович не сомневался, что поедет на Игры, чтобы добиться не только календарного, но и «Золотого шлема» в текущем году, но решение организаторов об отсутствии зрителей на трибунах заставило его сомневаться.

«Это не очень хорошая новость. Было большим разочарованием узнать это. Также слышал, что в олимпийской деревне будет множество ограничений. Не исключено, что нельзя будет увидеть выступления других спортсменов вживую. Я даже не смогу взять с собой своего стрингера, который является очень важной частью моей команды. Я должен всё обдумать. В моих планах всегда было участие в Играх. Но сейчас — 50 на 50», — приводит слова Джоковича пресс-служба Уимблдона.

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