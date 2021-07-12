69% японцев считают, что Олимпийские игры нужно проводить без зрителей или отменить

В преддверии открытия Олимпиады в Токио телеканал NHK с 9 по 11 июля проводил опрос методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 2090 человек.

39% опрошенных телеканалом NHK японцев считают, что решение проводить Олимпийские игры без зрителей является оправданным. 30% респондентов ответили, что Игры надо отменить. 22% высказали мнение, что соревнования надо проводить со зрителями, но ограничив их число. Лишь 4% считают, что Олимпиаду можно провести и без ограничений по числу зрителей.

Также 65% ответили, что считают неубедительными доводы правительства о целесообразности проведения Олимпийских игр. 57% считают противоковидные меры, предпринимаемые правительством, недостаточными, и лишь 38% одобрили их.