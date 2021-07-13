Глава федерации рассказал о шансах российских гимнастов на медали Олимпиады

Глава Федерации спортивной гимнастики России, вице-президент ОКР Василий Титов рассказал о шансах национальной команды на медали Олимпиады в Токио.

«Мужская сборная на сегодняшний день — действующий чемпион мира. Она готова бороться за самые высокие места. Есть все основания претендовать на золото в команде. Девушкам будет тяжелее, поскольку сложность программы американки Симоны Байлз практически аналогична мужской, и это даёт ей большое преимущество. Благодаря молодым девчонкам мы подбираемся к сборной США, но в женских командных соревнованиях ставим планку — серебро.

Никита Нагорный добился очень серьёзного прогресса за последние пару лет, потрясающе выступил на чемпионате мира и Европы. Уверен, что для него это не предел, как и для всей команды. Есть все надежды, что у нас будет золото в личных дисциплинах у мужчин», — приводят слова Титова «Известия».