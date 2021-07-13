Глава федерации рассказал о шансах российских гимнастов на медали Олимпиады

Глава Федерации спортивной гимнастики России, вице-президент ОКР Василий Титов рассказал о шансах национальной команды на медали Олимпиады в Токио.
«Мужская сборная на сегодняшний день — действующий чемпион мира. Она готова бороться за самые высокие места. Есть все основания претендовать на золото в команде. Девушкам будет тяжелее, поскольку сложность программы американки Симоны Байлз практически аналогична мужской, и это даёт ей большое преимущество. Благодаря молодым девчонкам мы подбираемся к сборной США, но в женских командных соревнованиях ставим планку — серебро.
Никита Нагорный добился очень серьёзного прогресса за последние пару лет, потрясающе выступил на чемпионате мира и Европы. Уверен, что для него это не предел, как и для всей команды. Есть все надежды, что у нас будет золото в личных дисциплинах у мужчин», — приводят слова Титова «Известия».
- 13 июля 2021
-
00:25
- 12 июля 2021
-
21:24
-
17:22
-
00:20
- 11 июля 2021
-
23:41
-
18:54
-
16:23
-
16:19
-
16:02
-
13:38
-
13:12
-
12:07
-
11:59
-
11:41
-
10:12
-
09:57
-
09:48
-
09:35
- 10 июля 2021
-
21:57
-
14:40
- 9 июля 2021
-
23:29
-
18:20
-
18:04
-
15:46
-
15:21
-
13:48
-
12:45
-
12:23
-
10:25
-
02:06
- 8 июля 2021
-
23:46
-
19:03
-
17:23
-
15:14
-
12:59