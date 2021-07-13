Станислав Поздняков: больше половины российских спортсменов уже вакцинировались

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что больше половины российских спортсменов из числа тех, кто будет выступать на Олимпиаде в Токио, уже сделали прививку от коронавируса.
«Больше половины наших спортсменов вакцинировались, часть — заканчивают готовиться ко второй прививке.
Учитывая то, что достаточно большое количество уже имеющих естественный иммунитет после перенесенного заболевания, мы считаем, что российские спортсмены в определенной степени имеют защиту от коронавируса», — сказал Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
- 13 июля 2021
-
09:33
-
09:12
-
07:33
-
00:25
- 12 июля 2021
-
21:24
-
17:22
-
00:20
- 11 июля 2021
-
23:41
-
18:54
-
16:23
-
16:19
-
16:02
-
13:38
-
13:12
-
12:07
-
11:59
-
11:41
-
10:12
-
09:57
-
09:48
-
09:35
- 10 июля 2021
-
21:57
-
14:40
- 9 июля 2021
-
23:29
-
18:20
-
18:04
-
15:46
-
15:21
-
13:48
-
12:45
-
12:23
-
10:25
-
02:06
- 8 июля 2021
-
23:46
-
19:03