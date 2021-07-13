Станислав Поздняков: больше половины российских спортсменов уже вакцинировались

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что больше половины российских спортсменов из числа тех, кто будет выступать на Олимпиаде в Токио, уже сделали прививку от коронавируса.

«Больше половины наших спортсменов вакцинировались, часть — заканчивают готовиться ко второй прививке.

Учитывая то, что достаточно большое количество уже имеющих естественный иммунитет после перенесенного заболевания, мы считаем, что российские спортсмены в определенной степени имеют защиту от коронавируса», — сказал Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.