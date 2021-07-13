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Президент МОК: Токио — самый подготовленный город за всю историю Олимпиад

Президент МОК: Токио — самый подготовленный город за всю историю Олимпиад
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах во время встречи с главой оргкомитета Олимпиады-2020 Сейко Хасимото назвал Токио наиболее подготовленным к Олимпиаде городом за всю историю.

«Вам удалось сделать Токио наиболее подготовленным к Олимпиаде городом за всю историю. В нынешних условиях сделать это ещё сложнее.

Вы и ваши коллеги можете быть полностью довольны уже проделанной работой. Однако до начала соревнований остаётся немного времени, а это значит, что ещё многое необходимо сделать. Наша задача будет выполнена, лишь когда спортсмены покинут Токио

Наша общая цель — надежное и безопасное проведение Олимпиады для атлетов, спортивных делегаций и, что наиболее важно, жителей Японии", — заявил Бах в эфире телеканала NHK.

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