Расписание соревнований по гандболу на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по гандболу.

Гандбол. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Расписание соревнований

25 июля. 5:00 мск. Группа B. 1-й тур. Россия — Бразилия.

27 июля. 8:15. Группа B. 2-й тур. Россия — Швеция.

29 июля. 13:30. Группа B. 3-й тур. Россия — Венгрия.

31 июля. 8:15. Группа B. 4-й тур. Россия — Франция.

2 августа. 8:15. Группа B. 5-й тур. Россия — Испания.

4 августа. 3:30, 7:15, 11:00, 14:45. 1/4 финала.

6 августа. 11:00, 15:00. 1/2 финала.

8 августа. 5:00 — матч за третье место, 9:00 — финал.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.