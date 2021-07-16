Расписание соревнований по прыжкам в воду на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Поделиться
С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по прыжкам в воду.
Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований
25 июля. 9:00 мск. Синхронный трамплин 3 м (женщины).
26 июля. 9:00. Синхронная вышка 10 м (мужчины).
27 июля. 9:00. Синхронная вышка 10 м (женщины).
28 июля. 9:00. Синхронный трамплин 3 м (мужчины).
1 августа. 9:00. Трамплин 3 м (женщины).
3 августа. 9:00. Трамплин 3 м (мужчины).
5 августа. 9:00. Вышка 10 м (женщины).
7 августа. 9:00. Вышка 10 м (мужчины).
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.
Комментарии
- 16 июля 2021
-
15:00
-
13:31
-
13:10
-
12:59
-
12:44
-
11:45
-
11:06
-
10:49
-
09:59
-
09:45
-
09:37
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
08:20
-
08:00
-
00:55
-
00:29
-
00:06
- 15 июля 2021
-
23:40
-
23:24
-
23:22
-
23:16
-
22:54
-
22:02
-
21:01
-
21:00
-
19:35
-
18:17
-
18:08
-
17:33
-
17:18
-
16:57
-
15:49
-
15:48
Партнерский контент