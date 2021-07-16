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Прыжки в воду, Олимпиада-2020 в Токио — расписание соревнований, летние Олимпийские игры — 2021

Расписание соревнований по прыжкам в воду на Олимпийских играх — 2020 в Токио
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С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по прыжкам в воду.

Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований
25 июля. 9:00 мск. Синхронный трамплин 3 м (женщины).
26 июля. 9:00. Синхронная вышка 10 м (мужчины).
27 июля. 9:00. Синхронная вышка 10 м (женщины).
28 июля. 9:00. Синхронный трамплин 3 м (мужчины).
1 августа. 9:00. Трамплин 3 м (женщины).
3 августа. 9:00. Трамплин 3 м (мужчины).
5 августа. 9:00. Вышка 10 м (женщины).
7 августа. 9:00. Вышка 10 м (мужчины).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.

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