Расписание соревнований по прыжкам в воду на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по прыжкам в воду.

Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований

25 июля. 9:00 мск. Синхронный трамплин 3 м (женщины).

26 июля. 9:00. Синхронная вышка 10 м (мужчины).

27 июля. 9:00. Синхронная вышка 10 м (женщины).

28 июля. 9:00. Синхронный трамплин 3 м (мужчины).

1 августа. 9:00. Трамплин 3 м (женщины).

3 августа. 9:00. Трамплин 3 м (мужчины).

5 августа. 9:00. Вышка 10 м (женщины).

7 августа. 9:00. Вышка 10 м (мужчины).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.