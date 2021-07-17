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Расписание соревнований по синхронному плаванию на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по синхронному плаванию.

Синхронное плавание. Олимпийские игры. Токио. Расписание финалов

4 августа. 13:30 мск. Дуэты.

7 августа. 13:30. Группы. Произвольная программа.

В состав сборной России по синхронному плаванию на Олимпийские игры вошли: Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина. Запасной стала Вероника Калинина.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх-2020 как команда национального олимпийского комитета. Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но её перенесли из-за пандемии коронавируса.