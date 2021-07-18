Расписание соревнований по борьбе на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по борьбе.
Вольная борьба. Олимпийские игры. Токио. Расписание финалов
2 августа. 15:15 мск. До 76 кг (женщины).
3 августа. 15:15. До 68 кг (женщины).
4 августа. 15:15. До 62 кг (женщины).
5 августа. 13:35 — до 57 кг (мужчины). 14:15 — до 86 кг (мужчины). 15:15 — до 57 кг (женщины).
6 августа. 13:35 — до 74 кг (мужчины). 14:15 — до 125 кг (мужчины). 15:15 — до 53 кг (женщины).
7 августа. 13:45 — до 65 кг (мужчины). 14:15 — до 97 кг (мужчины). 15:00 — до 50 кг (женщины).
Греко-римская борьба. Олимпийские игры. Токио. Расписание финалов
2 августа. 13:35 — до 60 кг. 14:15 — до 130 кг.
3 августа. 13:35 — до 77 кг. 14:15 — до 97 кг.
4 августа. 13:35 — до 67 кг. 14:15 — до 87 кг.
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