Расписание соревнований по дзюдо на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по дзюдо.
Дзюдо. Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований
24 июля. 12:30 мск — до 48 кг (женщины). 13:00 — до 60 кг (мужчины).
25 июля. 12:35 — до 52 кг (женщины). 13:00 — до 66 кг (мужчины).
26 июля. 12:30 — до 57 кг (женщины). 13:00 — до 73 кг (мужчины).
27 июля. 12:35 — до 63 кг (женщины). 13:00 — до 81 кг (мужчины).
28 июля. 12:25 — до 70 кг (женщины). 12:50 — до 90 кг (мужчины).
29 июля. 12:25 — до 78 кг (женщины). 12:50 — до 100 кг (мужчины).
30 июля. 12:25 — свыше 78 кг (женщины). 13:00 — свыше 100 кг (мужчины).
31 июля. 13:00 — командный микст.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.
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