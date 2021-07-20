Расписание соревнований по дзюдо на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по дзюдо.



Дзюдо. Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований

24 июля. 12:30 мск — до 48 кг (женщины). 13:00 — до 60 кг (мужчины).

25 июля. 12:35 — до 52 кг (женщины). 13:00 — до 66 кг (мужчины).

26 июля. 12:30 — до 57 кг (женщины). 13:00 — до 73 кг (мужчины).

27 июля. 12:35 — до 63 кг (женщины). 13:00 — до 81 кг (мужчины).

28 июля. 12:25 — до 70 кг (женщины). 12:50 — до 90 кг (мужчины).

29 июля. 12:25 — до 78 кг (женщины). 12:50 — до 100 кг (мужчины).

30 июля. 12:25 — свыше 78 кг (женщины). 13:00 — свыше 100 кг (мужчины).

31 июля. 13:00 — командный микст.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.