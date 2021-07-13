Константин Эрнст высказался о проведении церемонии открытия ОИ в Токио без зрителей

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что потеряет церемония открытия Олимпийских игр в Токио (Япония) из-за отсутствия зрителей.

«Олимпийские церемонии, особенно церемония открытия — важная составляющая образа современной Олимпиады. Во-первых, это витрина страны-хозяйки, это такое же спортивное соревнование со всеми церемониями-предшественницами. За них не награждают олимпийскими медалями, но это важная часть национального эго страны. Так что японцам, конечно, стоило делать открытие. Уверен, оно будет выдающимся.

Что касается зрителей, то церемония без их присутствия, конечно, теряет половину своей энергии. Но главные адресаты олимпийской церемонии — это сотни миллионов телезрителей. Это самое большое телевизионное шоу в мире. Япония — страна великой культуры и выдающихся технологий, так что открытие Игр в Токио определённо пропустить нельзя», — приводит слова Эрнста РБК.