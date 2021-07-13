В Токио открылась Олимпийская деревня

Олимпийская деревня в Токио официально открылась во вторник, за 10 дней до начала Игр.

Торжественного открытия не было, поскольку в стране недавно ввели новые ограничения из-за очередного всплеска коронавируса. СМИ не имели возможности осветить открытие деревни, так как организаторы Игр сослались на необходимость принятия мер предосторожности в связи с распространением вируса.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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