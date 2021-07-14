Президент ОКР считает, что на Олимпиаде в Токио россияне выиграют 20-25 золотых медалей
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о медальном плане для сборной России на Олимпийских играх в Токио (Россия).
«Соревнования проводятся между спортсменами, а не странами. Существуют различные подходы, мы ведём статистику за 2018, 2019 и 2020 годы, в этот период спортсмены успешно выступали, что даёт нам право надеяться на количество медалей от 50 до 60. Должно быть около 20-25 золотых медалей, по нашим подсчётам, будет борьба за тройку призёров», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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