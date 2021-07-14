Поздняков — о Токио-2020: условия подготовки нормальными назвать сложно

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о подготовке олимпийской сборной России к Играм в Токио.

«Условия подготовки нормальными назвать сложно, большинство федераций планировало подготовку в Японии, были зарезервированы арены, залы, гостиницы, но вмешалась пандемия. Теперь команды переориентированы на Дальний Восток, там условия близки к идеальным», – сказал Поздняков в эфире канала «Матч ТВ».

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Новость по теме В Токио открылась Олимпийская деревня